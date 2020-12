Greiderer sprang in die Bresche

Dabei hatte das Wochenende denkbar schlecht begonnen, als sich ausgerechnet der Ramsauer Franz-Josef Rehrl bei einem Sturz im Springen das Kreuzband im rechten Knie riss.

Greiderer hatten am Samstag nur 1,3 Sekunden auf den Deutschen Vinzenz Geiger gefehlt, der zweimal vor dem Norweger Jarl Magnus Riiber triumphierte. "Es war ein gutes Wochenende", sagte Greiderer, der gestern mit dem verpassten Podest haderte. "Ich habe alles gegeben, jetzt ist es halt der ,Bürgermeister‘ (Vierter) geworden", sagte der 27-jährige Tiroler. Rang vier war am Samstag mit Johannes Lamparter ebenfalls an den ÖSV gegangen.