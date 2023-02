Kristoffersen nach Aufholjagd Slalom-Weltmeister, ÖSV-Herren gehen leer aus

Nun ist es amtlich, Österreich wird von der Alpinski-WM in Courchevel/Meribel ohne Goldmedaille abreisen. Manuel Feller, der Halbzeitführende nach dem ersten Durchgang des Slaloms der Männer am Sonntag, fiel in der Entscheidung auf Rang sieben zurück. Gold holte sich der Norweger Henrik Kristoffersen, Silber ging an AJ Ginnis (+0,20), der als erster Grieche eine WM-Medaille eroberte, Alex Vinatzer (ITA) wurde Dritter. Bester Österreicher war Marco Schwarz als Sechster.

Das letzte Mal ohne Goldmedaille war Österreich 1987 in Crans Montana geblieben (0/3/1). In Courchevel/Meribel schauten drei Silber- und vier Bronzemedaillen heraus.

Der Liveticker zum Nachlesen:

