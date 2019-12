Wer kann Paris in Bormio schlagen?

Vor sieben Jahren feierte Dominik Paris auf der gefürchteten Pista Stelvio in Bormio seinen ersten Weltcup-Sieg. Mit 30 hat der Südtiroler gestern wieder auf seiner liebsten "Spielwiese" zugeschlagen. Paris war im Ersatzrennen für die abgesagte Gröden-Abfahrt auf leicht verkürzter Strecke nicht zu bremsen und verwies Beat Feuz und Matthias Mayer ziemlich souverän auf die Ehrenplätze. Der "Stelvio-Bändiger" wird auch heute, wenn es über die volle Distanz geht, als Top-Favorit ins Rennen gehen.

Liveticker zur zweiten Abfahrt in Bormio (Startzeit: 11.30 Uhr):

Für Paris war sein gestriger Triumph nach 2012, 2017 und 2018 schon der vierte Abfahrtssieg in Bormio, im Vorjahr hatte der Südtiroler dort auch den Super-G gewonnen. Bei aller Routine, die Herausforderung bleibt auch für ihn bestehen. "Das war heute eine der brutalsten Abfahrten. Ich war so am Limit wie damals bei meinem ersten Sieg", sagte Paris. Die Favoritenrolle für das heutige Rennen wollte er nicht für sich allein beanspruchen. "Die anderen sind nicht weit weg. Und Beat hat gezeigt, dass es auch mit Gefühl geht", lobte Paris Feuz, der wegen gebrochenem Mittelhandknochen mit Spezialschiene fährt.

