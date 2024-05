Arbeitslosenzahl stieg binnen Jahresfrist um 18,8 Prozent

Licht und Schatten auf dem heimischen Arbeitsmarkt: Knapp 31.000 Personen waren im April in Oberösterreich arbeitslos gemeldet. Das ist ein Plus von 18,8 Prozent im Jahresvergleich und zudem der höchste prozentuelle Anstieg aller Bundesländer. Auch in den einzelnen Arbeitsmarktbezirken stiegen die Arbeitslosenzahlen zum Teil deutlich: Spitzenreiter ist Grieskirchen.10.800 Personen waren in Schulungen. Bei der Arbeitslosenquote ist in Oberösterreich mit 4,3 Prozent weiterhin Spitzenreiter.