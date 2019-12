Paris gewann auch zweite Bormio-Abfahrt, Mayer Fünfter

Mann des Samstags war aber auch der Schweizer Urs Kryenbühl, dem im Ziel nur 0,08 Sekunden auf den Südtiroler Sieger fehlten. Der 13. Platz vom Freitag war bisher das beste Weltcupresultat des 25-Jährigen gewesen.

Kryenbühls Landsmann Beat Feuz verlor mit Rang drei die Weltcupführung an Paris, Matthias Mayer musste sich diesmal mit Rang fünf begnügen. Für Schrecksekunden sorgte ÖSV-Routinier Hannes Reichelt, der sich bei einem Sturz im oberen Teil eine mutmaßliche Knieverletzung zuzog und mit dem Hubschrauber abtransportiert wurde.

Am Sonntag (11.00/14.00 Uhr) wird das Bormio-Wochenende mit einer Kombination abgeschlossen.

Für Paris war sein gestriger Triumph nach 2012, 2017 und 2018 schon der vierte Abfahrtssieg in Bormio, im Vorjahr hatte der Südtiroler dort auch den Super-G gewonnen. Bei aller Routine, die Herausforderung bleibt auch für ihn bestehen. "Das war heute eine der brutalsten Abfahrten. Ich war so am Limit wie damals bei meinem ersten Sieg", sagte Paris. Die Favoritenrolle für das heutige Rennen wollte er nicht für sich allein beanspruchen. "Die anderen sind nicht weit weg. Und Beat hat gezeigt, dass es auch mit Gefühl geht", lobte Paris Feuz, der wegen gebrochenem Mittelhandknochen mit Spezialschiene fährt.

