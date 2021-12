Die 25-jährige Peilsteinerin belegte in den Weltcup-Speed-Rennen in Val d’Isere die Ränge 13 (Abfahrt) und 14 (Super-G). Zuvor hatte sich die Athletin der SU Böhmerwald durch die Mühlen der ÖSV-internen Quali kämpfen müssen. "Ich bin froh, dass es so gut gegangen ist. Es war ein sehr mühsamer Weg zurück, aber mit den Rennen kommt auch das Vertrauen zurück", sagte Reisinger, die vor zehn Tagen einen Europacup-Super-G in Grimentz-Zinal gewonnen hatte.