Live ab 18 Uhr: Zahltag auf der Hermann-Maier-Strecke

Sollten Österreichs Technik-Damen ihre Sieglosserie von 54 Weltcup-Torläufen beenden, wäre heute in jeder Hinsicht ein guter Tag. Der Flutlicht-Slalom in Flachau (18 und 20.45 Uhr, ORF 1) ist das Nonplusultra – jenes Rennen, das in coronafreien Zeiten an die 15.000 Zuschauer in den Zielraum der Hermann-Maier-Strecke lockt und das höchste Preisgeld für die Ladys parat hält. 145.000 Euro netto werden unter den Top 30 aufgeteilt, die Gewinnerin nimmt rund 58.000 Euro mit.

Dieses verspätete Weihnachtsgeld wäre ganz nett für Katharina Liensberger, die als aussichtsreichste ÖSV-Athletin gilt, um in die Fußstapfen von Nicole Hosp zu treten. Die Tirolerin, die mittlerweile als ORF-Expertin tätig ist, triumphierte am 30. November 2014 in Aspen. Es war der 12. und letzte Weltcuperfolg der heute 37-Jährigen, die mit ihren Nachfolgerinnen mitfiebert. "Die Kathi ist ganz nah dran, sie kann es schaffen. Es wird Zeit", weiß Hosp.

Der aktuelle Stand beim Nachtslalom in Flachau:

