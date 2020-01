Mit "Hurra" in die Quali-Runde

Salzburg, Wien, KAC, Graz und Bozen – das sind jene fünf Klubs, die sich für die Pick Round der Top Fünf und damit fix für die Eishockey-Play-offs qualifiziert haben. Die Black Wings fehlen in diesem Konzert der Großen, sie müssen trotz eines 3:0-(1:0, 2:0, 0:0)-Erfolges über Titelverteidiger KAC zum Abschluss des Grunddurchgangs – wie schon in der abgelaufenen Saison – in die "Knochenmühle" Qualifikationsrunde der unteren sechs. Das ist eine Riesenenttäuschung.

Der EHC startet am Freitag (19.15 Uhr) mit sechs Bonuspunkten als "Lohn" für Platz sieben und einem Heimspiel gegen Innsbruck, die Vorgabe ist ganz klar eine Platzierung unter den ersten drei, die es über den "zweiten Bildungsweg" ins Viertelfinale schaffen. Für die letzten drei endet die Saison am 29. Februar.

Das wäre ein sportliches Desaster für den zweimaligen Meister aus Linz, der gestern eine Reise in die Vergangenheit gemacht hat. Die Keine-Sorgen-EisArena färbte sich anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des Fanclubs "Bully:Absolut" orange. Ab heute sind wieder die aktuellen Vereinsfarben Petrol-Schwarz Programm.

"Der Sieg über den KAC war wichtig, denn Erfolge bringen Selbstvertrauen. Und das braucht unser Team dringend", sagte Manager Christian Perthaler. Wohl wissend, dass der Negativlauf seit Mitte Dezember auch eine mentale Geschichte ist: "Es spielt sich einfach sehr viel im Kopf ab."

Jetzt wird man sich mit vielen Gesprächen, aber wohl ohne Neuzugang ("Es schaut eher schlecht aus") auf die heißen Wochen einstimmen. Bei den fünf Verletzten ist eine Rückkehr von Mario Altmann, Dan DaSilva und Daniel Woger absehbar. Julian Pusnik (Gehirnerschütterung beim 3:4 in Dornbirn) fällt länger aus.

Der Spielplan für die Quali-Runde:

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at