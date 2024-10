Linz will den 8:2-Kantersieg nicht überbewerten

Die Freude darüber, dass der Knopf in der Offensive aufgegangen ist, war in der Eishalle Fans und Spielern anzusehen. Inklusive eines Freud’schen Versprechers von Cheftrainer Philipp Lukas, der davon sprach, endlich "Erlösungen im Spiel mit der Scheibe" gefunden zu haben.

Solche (Er-)Lösungen will man auch am Freitag beim HC Pustertal (19.45 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) finden. Während die Spieler gestern frei bekommen haben, bemüht sich Linz, auf dem Boden zu bleiben. Man dürfe einzelne Spiele nicht überbewerten, und es brauche noch viele solcher Leistungen, um wieder voll auf Kurs zu kommen, sagte Lukas. Mit einem Auswärtserfolg in Bruneck könnten die Linzer bis auf Platz sechs vorstoßen.

ICE Hockey League: Steinbach Black Wings Linz – Asiago Hockey 8:2 (1:1, 5:1, 2:0). Abendspiel: Salzburg – Pustertal 7:3. Tabelle: 1. Bozen 4 Spiele/12 Punkte, 2. Graz 4/12, 4. KAC 6/12; 11. Black Wings 5/3.

Hören Sie auch die aktuelle Podcast-Folge mit dem Büro-Team der Black Wings:

Das Büroteam Nina Ettinger und Michael Geltner Alle Folgen Rechtzeitig zum Saisonstart blicken wir mit Nina Ettinger und Michael Geltner vom Büroteam der Steinbach Black Wings hinter die Kulissen der Organisation.

