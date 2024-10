8:2 – Wings gaben Rote Laterne beeindruckend ab

Tief durchatmen kann Eishockey-Bundesligist Steinbach Black Wings Linz nach dem 8:2-Kantersieg über Asiago. Damit gaben die Linzer den letzten Tabellenplatz eindrucksvoll ab.

„Linza, Linza, Linza“, hallte es nach dem zweiten Spieldrittel durch die Halle. Das Gros der 2500 Zuschauer erhob sich von den Sitzen und applaudierte den Steinbach Black Wings, die sich in den 20 Spielminuten davor den Frust von der Seele geschossen hatten.

Nach einem guten Start und der verdienten Führung durch Gerd Kragl (4.) drohten die Linzer noch in alte Muster zu verfallen. Andreas Kristler scheiterte mit einer Großchance (11.), Matteo Gennaro traf in Überzahl zum 1:1 für die Italiener. Torhüter Rasmus Tirronen verhinderte die Gästeführung (17.).

Drei Tore binnen 51 Sekunden

Im zweiten Drittel waren die Wings dann nicht mehr zu halten. Binnen 51 Sekunden warfen die Linzer die Last von vier Niederlagen in Serie und zahllosen vergebenen Chancen über Bord. Niklas Bretschneider traf nach Idealpass von Marcel Witting zum 2:1. Graham Knott und Brian Lebler legten in der gleichen Spielminute zwei weitere Treffer nach. Das Aufbäumen der italienischen Gäste in Form des 4:2 (32.) schien die Linzer nur noch weiter anzustacheln. Kristler (35.) und Luka Maver (37.) räumten noch vor der zweiten Pausensirene jegliche Zweifel aus. Henrik Neubauer, der bis gestern das einzige Saisontor erzielt hatte, gelang in Unterzahl das 7:2 (49.). Kapitän Lebler erzielte vor den Augen seines Vaters Eddy, der zwischen 1985 und 1992 mit Klagenfurt und Villach vier Meistertitel holte, und aktuell seinen Sohn in Linz besucht, den 8:2-Endstand für die Wings (51.).

