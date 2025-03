Doppelte Katerstimmung bei den Black Wings am Faschingdienstag

Sie liefen und liefen und liefen – wie der Duracell-Hase aus der Werbung. Doch um 21.45 Uhr oder nach exakt 82:13 Minuten war der Ofen aus und der EHC Linz im Best-of-7-Eishockey-Viertelfinale gegen die Graz 99ers 0:2 in Rückstand. Dass sich an einem Faschingdienstag in diesem Moment Katerstimmung bei den Black Wings ausbreitete, lag in der Natur der Sache.