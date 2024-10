Philipp Lukas: "Unsere Führungsspieler müssen vorangehen"

Wann geht den Steinbach Black Wings endlich der Knopf auf? Diese Frage stellen sich nach vier Niederlagen in vier Spielen nicht nur die Eishockeyfans in Linz, sondern auch die Spieler selbst. "Es braucht oft nur eine einzelne Aktion. Und plötzlich beginnt es wieder zu laufen", sagte Kapitän Brian Lebler vor dem Spiel in Graz. Doch auch in der Steiermark blieb der Erfolg aus – Linz verlor 0:2. Schon heute (19.15 Uhr) gibt es daheim gegen Asiago die nächste Möglichkeit.