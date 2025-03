Wie die Black Wings nach der Niederlage im Rekordspiel zurückschlagen wollen

Graham Knott (re.) und die Black Wings wollen am Dienstag auf 1:1 stellen.

Es passte zu diesem völlig losgelösten, historischen Abend, dass ausgerechnet ein gebürtiger Linzer im Graz-Trikot den Torrekord für Play-off-Matches in der ICE Hockey League knackte: Lukas Haudum beförderte den Puck zum 9:6-Endstand für die 99ers in das verwaiste Gehäuse der Black Wings und übertraf damit jene 14-Treffer-Marke, die der Villacher SV und Ljubljana (6:8) am 18. März 2022 aufgestellt hatten.