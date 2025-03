Nach dem Auftaktsieg folgte für die Linzer U20 die Ernüchterung

Einen Tag nach dem 3:2-Erfolg der Linzer Junioren im Auftaktspiel der Best-of-Three-Viertelfinalserie hatte Mannschaft von Headcoach John Bierchen am Sonntagnachmittag im zweiten Spiel die Möglichkeit, die Serie mit einem weiteren Heimerfolg zu beenden. Plangemäß gingen die Gastgeber durch Ben Grasser in der 8. Spielminute in Führung.

Anze Zezelj durchkreuzte den Plan aber in der 23. Minute mit dem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Es entwickelte sich ein Hin und Her, bei dem beide Torhüter weitere Gegentreffer vermeiden konnten. Erst im Schlussabschnitt gab es wieder Bewegung auf der Anzeigetafel: Aleksandar Antonijevics brachte die Ungarn in der 48. Spielminute mit 2:1 in Front. Angestachelt durch den Gegentreffer erspielten sich die Oberösterreicher zahlreiche Möglichkeiten, die aber ungenützt blieben. Erst 58 Sekunden vor dem Ende jubelten die Linzer wieder: Jan Kriegl versenkte einen Schuss von halblinks im Tor von David Csibi.

Eine Entscheidung in der Overtime musste her. Im 3-gegen-3 scheiterten die Linzer zunächst am Schlussmann der Ungarn, ehe die Gäste mit dem ersten Torschuss nach exakt einer Minute der Verlängerung zum 2:3 trafen.

Im Halbfinale würde Salzburg warten

Die Linzer müssen nun in ein Endspiel nach Ungarn reisen, in dem es am Dienstagnachmittag ab 16 Uhr um den Aufstieg ins Halbfinale geht. Dort würden - wie in der Vorsaison - die Junioren der Salzburger Eisbullen auf die Linzer warten. In der zweiten Halbfinalserie kommt es zu einem Kärntner Derby zwischen dem KAC-Nachwuchs und den Jungadlern aus Villach.

Gespielt wird am Dienstag übrigens nicht in der neuen Alba Arena in Szekesfehervar, sondern in der "alten" Heimstätte der roten Teufel - der Gabor Ocskay Eisarena. Die dient nach wie vor als Heimstätte der Junioren von Fehervar AV19. Nur die Kampfmannschaft trainiert und spielt in der neu errichteten Arena auf der anderen Seite der Stadt.

Besser lief es für die U17 der Eishockeyakademie OÖ: Auf einen 6:1-Erfolg am Samstag in der Viertelfinalserie gegen die Okanagan Hockey Academy folgte am Sonntag ein 3:2-Sieg. Die Linzer stehen damit im Halbfinale.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

