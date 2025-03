Fehervar AV19 beendete die Titelträume der Linzer U20

Den Ungarn glückte mit dem 2:1 auf dem Eis und in der Serie die Revanche für das Vorjahr, als Linz als Underdog die roten Teufel aus dem Bewerb geworfen hat. Heuer gab's die fast perfekte Kopie, mit vertauschten Vereinslogos.

Das entscheidende Spiel 3 begann mit einem sprichwörtlichen Schlag in die Magengrube der Linzer. Csaba Szollosi bugsierte in der sietbten da die Scheibe zum 1:0 für die Hausherren in die Maschen. In der 18. Spielminute wurde nach einem Check gegen den Kopf dann auch noch Luca Wimmer mit einer Spieldauer-Strafe in die Kabine geschickt.

Ausgleich im Schlussdrittel

Ein wildes Mitteldrittel, in dem laut Statistik 26 ungarische Schüsse auf das Tor von Martin Reder einprasselten, endete torlos. In der 45 Minute belohnten sich die Linzer in einem Überzahlspiel und glichen das Spiel durch Ben Grasser mit dem Treffer zum 1:1 aus.

Die Hausherren erhöhten noch einmal die Schlagzahl und gingen in der 56. Minute abermals in Führung. Anze Zezelj traf in Überzahl zum 2:1. Eine Linzer Schlussoffensive blieb unbelohnt.

