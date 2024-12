Black Wings: Die Bären sind los

Nach vierjähriger Pause rufen die Steinbach Black Wings, die in dieser Woche gleich drei Eishockey-Heimspiele (am Mittwoch gegen Vorarlberg, am Freitag gegen Bozen, am Sonntag gegen Innsbruck) zum Preis von zwei offerieren, den "Teddy Bear Toss" aus.

Fans sind eingeladen, am Freitag (19.15 Uhr) saubere Stofftiere in die Linz-AG-Eisarena mitzubringen. Diese dürfen – so sieht es die Tradition aus Nordamerika vor – nach dem ersten Tor der Black Wings oder bei ungünstigem Spielverlauf (kein Volltreffer) nach der Schlusssirene auf die Spielfläche geworfen werden. Dort werden sie in Säcke gefüllt und anschließend einem guten Zweck zugeführt.

Übergeben werden die "Bären" in diesem Jahr an die Flüchtlingshilfe der Caritas sowie das Kinderkrankenhaus Linz. Zudem können sich gemeinnützige Organisationen und Personen mit großem Bedarf unter buero@blackwings.at melden, um einen Teil der Stofftiere zu erhalten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.