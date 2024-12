Das Lazarett der Black Wings lichtet sich

Wenn die Steinbach Black Wings am Freitag (19.15 Uhr) zuhause auf Eishockey-Spitzenreiter Bozen treffen, dann werden die Linzer nicht nur den "Teddy Bear Toss", also das karitative Plüschtierwerfen nach dem ersten Tor der Gastgeber, ausrufen, sondern auch entzückende Spezialdressen überstreifen.

Ein Bär mit Weihnachtsmütze und Klublogo ziert die Vorderseite – nicht nur heute, sondern auch beim nächsten Heimmatch am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Innsbrucks "Haie". Gut möglich, dass Coach Philipp Lukas noch in dieser Woche personell die Qual der Wahl hat: Mit Jung-Papa Gerd Kragl sowie den wiedergenesenen Akteuren Stefan Gaffal, Brodi Stuart und Henrik Neubauer stehen gleich vier Akteure vor ihrem Comeback.

"Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Zum einen haben wir Möglichkeiten, zum anderen ist es so, dass Leute draußen bleiben müssen. Das heißt, dass sie keine Spielzeit mehr bekommen können und vielleicht in ihrer Entwicklung stagnieren", sprach Lukas das Vakuum, das das aufgelöste Farmteam Steel Wings hinterlässt, an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.