3:2 - Linzer Eishockey-U20 ging in Viertelfinalserie in Führung

Jan Kriegl brachte die Linzer programmgemäß in der 16. Spielminute in Überzahl in Führung. Doch die Ungarn konnten in der 25. Minute durch Zezelj ausgleichen. Die Oberösterreicher gingen aber noch im zweiten Abschnitt abermals in Führung: Kapitän Paul Eder traf zum 2:1 in die Maschen.

Paul Eder & Maxi Svoboda Linzer U20 startet ins Playoff Alle Folgen Das U20-Team der Eishockeyakademie Oberösterreich startet am Samstag in die Playoffs und will den Staatsmeisterschaftstitel aus der Vorsaison verteidigen.

Das Schlussdrittel begann turbulent: Süveg musste wegen Hohen Stocks vom Eis, Linz spielte Powerplay und versuchte, eine Vorentscheidung in dieser Partie herbeizuführen. Doch statt des Treffers zum 3:1 fiel 16 Sekunden das 2:2: Nemeth traf in numerischer Unterlegenheit (44/sh).

Die Entscheidung zugunsten der Linzer fiel knapp sechs Minuten vor dem Ende: Ben Grasser erzielte das Game-Winning-Goal zum 3:2. Die Gäste erhöhten daraufhin den Druck, dem die Linzer Defensive aber gewachsen war. Spiel 2 der Viertelfinalserie steigt bereits morgen ab 13.40 Uhr in der Linz-AG-Eisarena.

Mehr zum Thema Black Wings Sensation! Gmunden steht im Finale der Österreichischen Eishockeyliga LUSTENAU. Die Traunsee-Sharks feierten im Rückspiel auswärts beim Topfavoriten einen 4:1-Erfolg und ziehen damit ins Finale der dritthöchsten ... Sensation! Gmunden steht im Finale der Österreichischen Eishockeyliga

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.