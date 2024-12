Respekt, aber keine Angst vor den "Haien"

Innsbrucks "Haie" waren in der vergangenen Woche ziemlich zahnlos und haben sich binnen 24 Stunden nicht weniger als 17 Tore einschenken lassen – 0:10 bei den Vienna Capitals, 1:7 in Szekesfehervar. Das bedeutet freilich nicht, dass die Linzer die Tiroler auf die leichte Schulter nehmen. "Wir müssen gegen jedes Team fokussiert sein und über die volle Spieldauer unsere Leistung bringen", weiß Stürmer Andreas Kristler. Die ersten beiden Saisonduelle mit Innsbruck gingen an die Wings – 3:1 und 3:2 nach Verlängerung auswärts.

