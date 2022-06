Black Wings verpflichten Sturmtalent

Die Steinbach Black Wings Linz präsentieren am Mittwoch mit Kilian Rappold den fünften Neuzugang für die kommende Saison. Der 20-jährige Angreifer absolvierte bereits 38 Spiele in der höchsten österreichischen Liga für seinen Heimatklub Graz99ers. Zudem ist Rappold, dessen jüngerer Bruder Matthias bereits für die Eishockey Akademie Oberösterreich im Einsatz ist, fixer Bestanteil des U20-Nationalteams, das bei der Junioren-WM vergangenen Dezember im Edmonton spielte.

Rappold ist sowohl für die Black Wings als auch für die Steelwings einsatzberechtigt. „Ich kenne und beobachte Kilian schon über einen längeren Zeitraum. Gerne hätte ich ihn schon in der Vorsaison bei den Steelwings im Team gehabt. Er verfügt über enormes Potenzial“, sagt Trainer Philipp Lukas.

„Das Konzept und der neue, frische Wind bei den Black Wings haben mir von den ersten Gesprächen an imponiert. In der Organisation geht im Moment vieles in die richtige Richtung“, sagt Rappold.