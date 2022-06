Verteidiger-Talent bleibt den Black Wings treu

Die Steinbach Black Wings konnten sich mit dem 20-jährigen Verteidiger Laurin Liesch auf eine weitere Zusammenarbeit für die kommende Saison einigen. Seit 2016 durchläuft der Austro-Schweizer die Nachwuchsteams der Linzer. Liesch wird nach sieben Einsätzen in der ICE Hockey League in der Vorsaison weitere Erfahrung in der höchsten Spielklasse sammeln.