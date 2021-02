Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Villach

Villacher SV - Black Wings 1992

Villacher SV Black Wings 1992 Erstes Bully: 19.02. - 19:15

Die Black Wings treffen in der dritten von insgesamt zehn Runden in der Qualification Round auswärts auf den Grand Immo VSV. Nach fünf Siegen in Folge müssen sich die Linzer erstmals seit Langem wieder einmal die Favoritenrolle umhängen lassen. Der VSV hat sechs der sieben vergangenen Spiele verloren. Das klingt nach klaren Vorzeichen vor dem fünften Saisonduell zwischen diesen beiden Teams. Doch Vorsicht! Rob Daum und seine Adler werden alles unternehmen, um den Höhenflug der Linzer zu stoppen und sie in der Tabelle wieder zu überholen.

Die Linzer wollen mit dem sechsten Sieg in Serie einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Platz machen. Im Idealfall stoßen die Oberösterreicher mit einem Auswärtssieg bereits heute auf Rang drei vor. Dabei soll Dennis Yan nach einer Verletzungspause wieder mitwirken. Dan Ceman kann also mit Ausnahme von Stefan Gaffal auf den gesamten Kader zurückgreifen.

