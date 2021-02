Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Innsbruck

HC Innsbruck - Black Wings 1992

HC Innsbruck Black Wings 1992 Erstes Bully: 23.02. - 19:15

Die Black Wings 1992 sind in einem veritablen Erfolgslauf: Sechs der sieben vergangen Spiele konnten die Linzer für sich entscheiden, davon drei von vier in der Zwischenrunde. Hält der Lauf an, könnten die Linzer nach einem verkorksten Grunddurchgang doch noch den Sprung ins Playoff schaffen. Dazu braucht es aber wohl auch mindestens einen Sieg aus zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen Innsbruck.Die Tiroler haben die Linzer im Tabellenkeller abgelöst und stehen mit dem Rücken zur Wand. Siege gegen Linz sind praktisch Pflicht.

Linz wird heute wie schon am vergangenen Freitag in Villach Favorit sein, auch wenn drei von vier Saisonduellen mit den Haien zugunsten der Tiroler endeten. Was zählt, ist die aktuelle Verfassung - und da kommen die Linzer mit einer breiten Brust nach Innsbruck. Allerdings müssen die Oberösterreicher diese Favoritenrolle an- und vor allem ernst nehmen. Ein unkonzentrierter Auftritt wie zuletzt in Villach könnte wertvolle Punkte im Kampf um das Viertelfinale kosten.

Black-Wings-Trainer Dan Ceman wird ohne den verletzten Stefan Freunschlag auskommen müssen. Auch Stefan Gaffal wird wohl noch nicht in das Line-Up zurückkehren.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at