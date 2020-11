Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Vienna Capitals

Black Wings 1992 - Vienna Capitals

Black Wings 1992 Vienna Capitals Erstes Bully: 24.11. - 19:15

Live-Kommentar

18:05 Uhr Freilich ist einer der Hauptaspekte eines Derbys die Rivalität der Fans, die sich mit ihren Schlachtrufen akustisch überbieten möchten. "Elektrisierend", beschrieb Ex-Linz-Trainer Rob Daum die Stimmung in der Halle stets, wenn es zum Duell zwischen den Black Wings und den Capitals kam. Diese Seite fehlt heute aber komplett. 18:00 Uhr Es ist Derbytime! Servus und herzlich willkommen zum Duell zwischen den Steinbach Black Wings 1992 und den Spusu Vienna Capitals!

Drei Ausfälle drohen

Noch ist nur fix, dass den Black Wings heute Stefan Gaffal und Marco Brucker fehlen werden. Beide sind Center, weshalb die Positionen notdürftig gestopft werden müssen. Julian Pusnik wird wohl die zweite Reihe centern, Stefan Freunschlag die vierte. Wer die dritte Reihe auf das Eis führen wird, bleibt spannend. Ebenso spannend ist, ob Andrew Kozek nach seiner kurzen Verletzungspause am Sonntag schon wieder fit ist. Manager Gregor Baumgartner ging gestern von einer 50:50-Chance aus.

Rhythmus vs. Frische

Das 70. Duell zwischen Linz und Wien in der Linz-AG-Eisarena soll für die Linzer die bisherige Statistik bestätigen. Denn gegen Wien konnten die Black Wings in insgesamt 138 Spielen 73-mal gewinnen, die Caps 65-mal. In Linz liegt der Wert sogar bei 41:28 Siegen. Ein entscheidender Faktor wird die Physis sein. Linz hat seit der Corona-Pause der Liga vier Spiele absolviert, Wien nur drei. Die letzte davon am Samstag, in Villach, wo die Wiener mit 1:4 unterlagen. Hilft es den Linzern, zuletzt im Zwei-Tages-Rhythmus zu spielen und so schneller in die Partie zu finden? Oder sind die Wiener durch die längeren Pausen zwischen den Spielen heute spritziger?

Die heutigen Spiele im Überblick:

Bratislava Capitals - Klagenfurter AC

Black Wings 1992 - Vienna Capitals

Dornbirn Bulldogs - HC Innsbruck

