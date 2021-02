Jede Serie findet einmal ein Ende. Im Falle der Black Wings geschah das nach fünf siegreichen Spielen am Freitag auswärts beim Villacher SV (2:4). Die Frage vor dem heutigen Spiel der Linzer gegen Bratislava ist: Welche Schlüsse hat man daraus gezogen? Die Black Wings wirkten in der Defensive und in den Zweikämpfen nicht so "playoff-ready" wie in den ersten beiden Runden. Zudem ging das Scheibenglück in der Offensive nach dem Führungstreffer zum 1:0 total verloren. Der VSV hat es verstanden,