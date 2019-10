Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Znojmo

HC Orli Znojmo - Black Wings Linz

HC Orli Znojmo Black Wings Linz Erstes Bully: 13.10. - 17:30

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten live ab 16:45 Uhr aus der Nevoga-Arena in Znojmo.

Mit Kristler zu dessen Auswärts-Debüt

Andreas Kristler, der am Freitag erstmals in dieser EBEL-Saison zum Einsatz kam, wird auch heute bei den Linzern mit dabei sein. Es wird das erste Auswärtsmatch für den Stürmer sein. Noch nicht ganz so weit sind die Verletzten Daniel Woger und Juraj Valach. Beide sind aber bereits am Mittwoch erstmals wieder im Training gestanden. Dem Vernehmen nach soll Valach bei den Sprintübungen der Schnellste gewesen sein. Und das trotz einer Körpergröße von mehr als zwei Metern.

Chance auf den Sprung in die Top-5

Im Duell zwischen Linz und Znojmo kommt es zum Duell um "den Strich". Dabei handelt es sich um eine imaginäre Linie in der Tabelle (unter Platz fünf), der die EBEL nach 40 Runden in eine Qualifikationsgruppe und eine Pick-Gruppe unterteilt. Znojmo liegt derzeit auf Platz fünf, ist allerdings für die Black Wings mit einem Erfolg nach 60 Minuten in Reichweite.

Eine emotionale Rückkehr bahnt sich für Neo-Linz-Stürmer Marek Kalus an. Der in Ostrau geborene Tscheche spielte in der Vorsaison für den HC Orli Znojmo und trifft damit heute erstmals auf seinen Ex-Klub.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.