Hamilton triumphierte auch in Frankreich

Hamilton gelang am Sonntag in Le Castellet ein nahezu perfektes Rennen. Er gewann von der Pole Position ungefährdet vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas sowie Ferrari-Mann Charles Leclerc. Max Verstappen blieb im Red Bull der undankbare vierte Platz, Sebastian Vettel wurde Fünfter.

Le Hamilton, der lediglich die schnellste Rennrunde verpasste, die ihm Vettel in der letzten Sekunde wegschnappte, feierte seinen 79. Grand-Prix-Sieg insgesamt und schon den vierten in Folge. Mehr als 18 Sekunden lag er am Ende vor Bottas. "Er war total fehlerlos", lobte Teamchef Toto Wolff. In der WM-Gesamtwertung nimmt der Titelverteidiger 36 Punkte Vorsprung auf den Finnen mit nach Spielberg, wo in einer Woche der Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring stattfindet. Der Deutsche Vettel liegt als WM-Dritter schon 76 Zähler zurück.

Den Erfolg widmete Hamilton der Mercedes-Mannschaft. "Ich könnte das nicht tun, was ich tue, ohne dieses unglaubliche Team", sagte der 34-Jährige nach dem 50. Doppelsieg der "Sternenflotte" in der Geschichte. Für Mercedes war es saisonübergreifend bereits der zehnte Sieg in Serie. Den Rekord hält vorerst noch McLaren, das 1988 mit Alain Prost und Ayrton Senna 11 Rennen in Serie gewann. "Wir schreiben Geschichte zusammen", bemerkte Hamilton.

Das achte Saisonrennen verlief im Wesentlichen ohne großen Aufreger. Hamilton und Bottas diktierten das Rennen aus der ersten Startreihe, wobei der Brite klar der schnellere der zwei "Silberpfeile" war. Vettel, von Position sieben gestartet, schaffte es bald an den beiden McLaren von Carlos Sainz und Lando Norris vorbei, weiter nach vorne ging es für den zweiten Ferrari aber nicht. Erst gegen Ende wurde es für Bottas mir ramponierten Reifen noch einmal eng, er verteidigte seinen zweiten Platz gegen Leclerc letztlich aber erfolgreich.

"Da ist nicht viel passiert", resümierte Bottas sein Rennen. "Lewis war insgesamt schneller als ich. Er war wirklich stark und konstant." Sein Stallrivale sei aber nicht unschlagbar: "Ich muss einfach hart arbeiten." Leclerc zog aus seinem starken Finish Hoffnung: "Am Ende habe ich ziemlich schnell zu Valtteri aufgeschlossen." An der Erkenntnis, dass Mercedes nicht zu biegen war, kam der 21-Jährige allerdings nicht vorbei.

Red Bull blieb im letzten Rennen vor dem Heim-Gastspiel in Spielberg der erhoffte Stockerlplatz versagt. Der Niederländer Verstappen konnte mit Leclerc nicht mithalten, hinter ihm war Vettel zu weit weg, als dass er ihn unter Druck setzen hätte können. Für den Franzosen Pierre Gasly blieb im Heim-Grand-Prix der enttäuschende 11. Platz.