Drama in der Schlussrunde: Max Verstappen erstmals Formel-1-Weltmeister

Der Red-Bull-Star gewann am Sonntag den Großen Preis von Abu Dhabi durch ein Überholmanöver in der letzten Runde, als er an seinem bis dahin im Rennen führenden WM-Widersacher Lewis Hamilton im Mercedes vorbeizog. Verstappen und der Brite waren mit dem gleichen Punktestand ins letzte Rennen dieses Jahres gegangen. Mercedes gewann zum achten Mal in Serie den Konstrukteurstitel.

Für den Konstrukteurstitel hat es zwar nicht gereicht, Red Bull Racing stellt 2021 aber wieder den Fahrer-Weltmeister. Acht Jahre liegen zwischen dem Titelgewinn für Max Verstappen und der 2013 zu Ende gegangene Siegesserie, in der der österreichisch-englische Rennstall von Dietrich Mateschitz mit dem deutschen Piloten Sebastian Vettel vier Mal in Folge Fahrer- und Team-Titel eingefahren hatte.

Danach war wegen der Einführung der Turbo-Hybridmotoren die große Trendwende und eine jahrelange Überlegenheit von Mercedes gekommen. Red Bull Racing hingegen litt zunehmend an der Schwäche der Renault-Motoren, mit denen man in der Vor-Hybrid-Ära noch selbst jahrelang dominiert hatte. Die Frustration war so groß, dass man beim Einser-Team von Mateschitz reagierte und 2019 auf Honda-Antriebe wechselte - mit etwas Verspätung doch noch mit Erfolg. Ab der kommenden Saison übernimmt Red Bull die Motorenentwicklung selbst.

Mehr zum Verstappen-Triumph in Kürze.