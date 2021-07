"Das Kapitel ist abgeschlossen"

Heiß her wird es auf alle Fälle aber ohnehin auf der Strecke gehen. Mercedes-Superstar Lewis Hamilton war beim Grand Prix in Großbritannien mit WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Red Bull) kollidiert und hatte dann trotz einer Zehn-Sekunden-Strafe gewonnen. Am Donnerstag hatten die Formel-1-Rennkommissare eine neue Betrachtung des Unfallhergangs von vor knapp zwei Wochen abgelehnt."Was uns angeht, ist das Kapitel nun abgeschlossen", sagte dann gestern Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Der Versuch, eine härtere Strafe zu erreichen, sei nicht persönlich gegen den Briten gewesen. "Er ist siebenmaliger Weltmeister, das spricht für sich selbst."

Verstappen will den Blick nach vorne richten, die WM-Führung auf Hamilton schmolz auf acht Punkte. Der Niederländer setzte in der ersten Übungseinheit Bestzeit vor Valtteri Bottas und Hamilton. Doch am Nachmittag drehte Bottas den Spieß um und parkte den Silberpfeil auf Rang eins ein.

Das Rennen am Sonntag ist das letzte vor der Sommerpause, danach geht es erst Ende August in Spa-Francorchamps weiter.

GP von Ungarn: 1. Training: 1. Verstappen (Ned) Red Bull 1:17,555 Min., 2. Bottas (Fin) Mercedes +0,061 Sek., 3. Hamilton (Gb) Mercedes +0,167, 4. Sainz Jr. (Sp) Ferrari +0,560; 2. Training: 1. Bottas 1:17,012, 2. Hamilton + 0,027, 3. Verstappen +0,298, 4. Ocon (Fra) Alpine +0,747.