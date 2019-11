Wiesberger verpasste Tour-Gesamtsieg, Spanier Rahm Bester

Wie schon an den Vortagen vermochte der als Spitzenreiter ins Finalturnier in Dubai gestartete Burgenländer auch am Schlusstag nicht mit den Konkurrenten mitzuhalten. Nach einer Par-Runde nur 28., musste Wiesberger in der Gesamtwertung den Spanier Jon Rahm und den Engländer Tommy Fleetwood vorbeiziehen lassen.

Rahm gelang im Emirat ein Doppelschlag. Dank eines Birdies am letzten Loch sicherte sich der 25-Jährige den Sieg in dem mit acht Millionen dotierten Finalturnier mit einem Schlag Vorsprung auf Fleetwood und krönte sich damit auch zum Gesamtsieger der European Tour.