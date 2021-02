Vom Heimweg noch abgebogen

Er sah beim Stand von 4:6 und 4:6 nach zwei Sätzen bereits wie der Verlierer in der dritten Runde der Australian Open aus. Doch dann ging Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem gestern gegen Lokalmatador und "Bad Boy" Nick Kyrgios mit 6:3, 6:4, 6:4 doch noch als Sieger nach fünf Sätzen hervor. Am Sonntag wartet nun der Bulgare Grigor Dimitrow, 2017 Gewinner der ATP Finals.

"Ich war schon fast auf dem Heimweg, als ich zwei Breakbälle zu Beginn des dritten Satzes gegen mich hatte. Ich bin superstolz, wie ich da durchgekommen bin, und das gibt mir definitiv einen großen Boost für alles, was jetzt kommt", war Thiem nach getaner Arbeit erleichtert. Zum schon vierten Mal in seiner Karriere konnte der 27-Jährige ein 0:2 in Sätzen noch in einen Fünfsatz-Triumph verwandeln, im US-Open-Finale letzten Herbst gegen Alexander Zverev brachte ihm das gar den ersten Major-Titel ein.

Die Partie gegen Dimitrow wird im Gegensatz zum Krimi gegen Kyrgios vor diesmal leeren Rängen stattfinden. Der Drittrunden-Hit war nämlich vorerst eines der letzten Spiele bei den Australian Open vor Publikum. 13 Corona-Fälle in einem Quarantänehotel zwangen die Behörden wieder zu Restriktionen. "Das ist schade für uns und die Fans", bedauert Thiem.

Er steht am Sonntag zum bereits 15. Mal in einem Grand-Slam-Achtelfinale, womit er auch Thomas Muster (14 Major-Achtelfinals) überholt hat. Das Spiel gegen Kyrgios war übrigens sein 100. Major-Match, er hält nun bei 74:26-Siegen.

Dimitrow, die Nummer 21 im ATP-Ranking, wird eine harte Nuss. "Die schnellen Bedingungen liegen ihm sehr gut", sagt Thiem.

Novak Djokovic hatte gestern gegen Taylor Fritz beim 7:6 (1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 mehr Mühe als erwartet. Ob er Sonntag gegen Milos Raonic antreten kann, ist unsicher. Den Serben plagt eine Bauchmuskelverletzung.

