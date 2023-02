Tom Brady soll zu den New England Patriots zurückkehren

Am 1. Februar gab Tom Brady seinen Rücktritt bekannt, "für immer", wie der 45-Jährige erklärte. Denn auf den Tag genau ein Jahr davor hatte er zum ersten Mal seine Karriere beendet - nur um dann 40 Tage später einen Rückzieher zu machen und eine letzte Saison mit den Tampa Bay Buccaneers zu spielen.

Bleibt er diesmal wie erwartet bei seiner Entscheidung, könnte er als New England Patriot in Football-Pension gehen: Sein Ex-Team, das er sechs Mal zum Super-Bowl-Triumph geführt hatte, bot ihm einen Vertrag über einen Tag an. Das ist in den US-Profiligen üblich, wenn ein Spieler abtritt, aber zuletzt nicht mehr bei jenem Team spielte, mit dem er die längste Zeit verbracht oder die größten Erfolge gefeiert hatte.

"Für uns war er immer ein Patriot und wird es immer sein"

"Nicht nur ich will es, unsere Fans schreien danach. Für uns war er immer ein Patriot und wird es immer sein", sagte Patriots-Besitzer Robert Kraft in einem TV-Interview mit CNN. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn zurückzubringen und ihn für viele Jahre zu ehren." 20 Jahre hatte Brady für das Team aus Boston gespielt, bevor er für die letzten drei Jahre seiner Karriere zu den Tampa Bay Buccaneers wechselte, denen er ebenso einen Super-Bowl-Sieg bescherte.

