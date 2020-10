Tiroler makellos, Linzer im Tief

In Oberösterreich ist die Situation eher düster. Beim Debüt von Interimstrainer Klemens Kainmüller setzte es für den HC Linz eine 28:35-Niederlage bei Titelverteidiger Krems. Trotzdem bleibt der 40-Jährige optimistisch: "In den ersten 35 Minuten war es ein Schritt in die richtige Richtung."

