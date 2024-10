Sportlerwahl: Vadlau/Mähr - Vom Karriereende vor Augen zu Gold

Nach sieben Erfolgen in Folge für den Fußball wanderte die Trophäe wieder in den Segelsport. Das Duo gewann im August vor Marseille olympisches Gold in der 470er-Klasse. Es setzte sich bei der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl um den NIKI mit 1.093 Punkten deutlich vor dem ÖFB-Männerteam (521) und Österreichs Fußballmeister Sturm Graz (484) durch.Wien. Für Vadlau war es die zweite Trophäe, sie hatte auch 2014 gemeinsam mit Jolanta Ogar den Mannschaftspreis gewonnen. 2016 wurden die Rio-Dritten Thomas Zajac/Tanja Frank (Nacra 17) ausgezeichnet. Seit 2014 ging der Titel Mannschaft des Jahres damit immer an die Sportarten Fußball oder Segeln.

Die Lotterien-Sporthilfe-Gala mit der Preisverteilung fand am Donnerstagabend in der Wiener Stadthalle statt. Neben den Auszeichnungen in den Hauptkategorien Mannschaft, Sportlerin und Sportler des Jahres sowie den Ehrungen im Behindertensport wurden in zahlreichen weiteren Spezialkategorien Trophäen vergeben. Anwesend war auch Fußball-Star David Alaba, der Tennis-Profi Dominic Thiem kurz vor dessen Karriereende einen Special Award überreichen sollte.

