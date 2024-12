Lena Kreundl: Badeschluss für das schwimmende Goldstück

Ihren 103. österreichischen Meistertitel hat Lena Kreundl vor einer Woche in Graz errungen. Mehr werden es nicht: Nach den am Dienstag in Budapest beginnenden Kurzbahn-Weltmeisterschaften ist Schluss, sagt die gebürtige Steyrerin. Mit 27 Jahren mag das verfrüht wirken, doch das hat seinen Grund. "Mein Körper schreit seit eineinhalb Jahren, dass ich Ruhe brauche", verweist Kreundl auf die Hürden, die ihr das Leben in den Weg gestellt hat. Egal ob (Long) Covid, Autounfall, Bandscheibenvorfälle