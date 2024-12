Das goldene Rad von Olympiasieger Remco Evenpoel zerbrach am Oberrohr.

Evenepoel war bei einer Trainingsausfahrt Dienstagfrüh gegen eine plötzlich aufschwingende Tür eines Autos der belgischen Post Bpost gekracht, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Er sei alleine unterwegs gewesen. Dabei wurde er überrascht, als die Postbotin plötzlich die Tür öffnete, während er den Wagen überholen wollte. Dabei zerbrach auch sein sonderangefertiges, goldenes Rad im Wert von 15.000 Euro. "Mit Brüchen an der Rippe, am Schulterblatt, an der Hand, einer Lungenquetschung und einer Luxation des rechten Schlüsselbeins, bei der alle umliegenden Bänder gerissen sind, wird es ein langer Weg werden. Aber ich konzentriere mich voll auf meine Genesung und bin entschlossen, Schritt für Schritt gestärkt zurückzukommen", sagte die 24-Jährige, der bereits operiert wurde.

Es war nicht der erste heftige Sturz seiner Radkarriere. 2020 erlitt Evenepoel nach einem schlimmen Crash bei der Lombardei-Rundfahrt einen Beckenbruch und musste lange pausieren. Heuer im Frühjahr erwischte es ihn auch bei dem heftigen Massensturz während der Baskenland-Rundfahrt, als er Brüche am Schulterblatt und dem Schlüsselbein erlitt und von dem auch Jonas Vingegaard betroffen war.



Wie sehr der Sturz Evenepoels Saisonplanung beeinträchtigt, ist noch fraglich. Im Februar wollte er wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen.



ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper