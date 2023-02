Jetzt live: Thiem trifft in Rio auf Lokalmatador

Gegen den ein Jahr jüngeren Brasilianer (ATP-78.) hat Thiem noch nie gespielt. Sollte sich Thiem am Montag (nicht vor 23.00 Uhr MEZ) durchsetzen, trifft er im Achtelfinale auf den als Nummer zwei gesetzten Buenos-Aires-Finalisten Cameron Norrie.

Thiem profitiert in Brasilien noch von einem noch übrigen "alten" geschützten Ranking, ohne das er nicht in den Hauptbewerb gekommen wäre. Es ist sein sechster Auftritt in der Metropole am Zuckerhut, der erste seit 2020. 2017 hatte Thiem dort einen seiner insgesamt 17 Turniersiege gefeiert.

Das Match im Liveticker:

