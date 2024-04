Wels-Ass schäumt: "Wiener Neustadt ist bekannt, das Gegenteil von Fair Play zu sein"

Wer, wenn nicht sie? Die Tischtennis-Damen von Linz AG Froschberg bleiben in der 1. Bundesliga das Maß aller Dinge. Es war auf nationaler Ebene die perfekte Saison mit 17 Siegen in 17 Partien. Trotzdem gibt es nach dem bereits 24. Titel, den die Dominatorinnen mit einem 4:0-Finalsieg über Tulln im Sportpark Lissfeld fixierten, ein weinendes Auge: Europameisterin Sofia Polcanova bestritt kurz vor 16 Uhr an der Seite von Suthasini Sawettabut im Doppel ihr allerletztes Match im roten