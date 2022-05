Jetzt live: Holt Thiem in Rom den ersten Saisonsieg?

Besonders in Rom ist Fognini ein undankbares Erstrundenlos. Der Italiener gilt als launischer Heißsporn, der besonders vor heimischer Kulisse zu Top-Leistungen imstande ist. Im Head-to-head führt Thiem mit 3:1, Fognini holte seinen einzigen Sieg im Jahr 2018 - am Center Court in Rom.

Das Match im Liveticker: