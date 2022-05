Nicht mehr in Top 100: Thiem fällt in der Weltrangliste weit zurück

Thiem hat im Vorjahr beim Masters-Turnier in Madrid das Halbfinale erreicht. Die damit verbundenen 360 Weltranglisten-Punkte fielen ihm in der vergangenen Woche aus der Wertung. Die Chance, zumindest einen Teil davon zu verteidigen, ließ der Niederösterreicher durch sein Erstrunden-Aus gegen den Briten Andy Murray ungenutzt. "Es ist die logische Konsequenz, so wie die Rangliste funktioniert", sagte der US-Open-Sieger von 2020 zu seinem Rückfall.

Nun hat Thiem in der Jahreswertung mit 375 Punkten überschaubar viele Zähler auf dem Konto und liegt im Ranking nur mehr auf Platz 162. Für das österreichische Tennis bedeutet der Absturz Thiems einen historischen Tiefpunkt: Erstmals seit April 1986 ist kein Österreicher mehr in den Top 100 vertreten. Damals war Thomas Muster auf Platz 119 bester heimischer Spieler, noch bevor sein Aufstieg bis auf Platz 1 begonnen hatte.

Trotz seiner schlechten Platzierung darf Thiem, der über ein "Protected Ranking" von Platz sechs zum Zeitpunkt seiner Handgelenksverletzung im Juni 2021 verfügt, bei den wichtigsten ATP-Turnieren mitspielen. Bereits heute schlägt der Lichtenwörther (nicht vor 19 Uhr) beim nächsten Masters-Turnier in Rom auf. Das Erstrundenlos ist mit Fabio Fognini allerdings undankbar. Thiem führt zwar im direkten Duell mit 3:1, der launische Italiener ist aber gerade vor eigenen Fans immer wieder zu Top-Leistungen imstande.

Rodionov neue Nummer eins

Eine erfreuliche Meldung vom heimischen Herren-Tennis gab es dennoch in der vergangenen Woche: Beim erstmals ausgetragenen ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen holte sich Jurij Rodionov mit einem Zweisatzsieg im Finale gegen den Tschechen Jiri Lehecka den Sieg. Es war der fünfte Titelgewinn in dieser Kategorie für den 23-jährigen Niederösterreicher, der sich mit 100 Weltranglisten-Punkten und einem neuen Karrierehoch belohnte.

Der ATP-Computer führt den gebürtigen Nürnberger nun auf Position 130, damit ist Rodionov Österreichs neue Nummer eins. "Ich könnte nicht glücklicher sein. Mit den Zuschauern, bei heimischer Kulisse, ich könnte mir nicht mehr wünschen. Ich bin megahappy", sagte der Linkshänder, der nun versuchen wird, sich bei den French Open in den Hauptbewerb zu kämpfen.