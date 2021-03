"Ich hoffe, dass mir in Dubai der Knopf aufgeht"

Für Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem geht es früher als erhofft weiter zur nächsten Turnierstation nach Dubai. Der Lichtenwörther hat in Doha im Viertelfinale gegen den spanischen Weltranglisten-13. Roberto Bautista Agut 6:7 (3), 6:2, 4:6 verloren, aber trotzdem ein positives Resümee gezogen: "Es war ein sehr guter Fight von Anfang bis zum Ende, hie und da waren ein paar billige Fehler dabei, Fehler, die in wichtigen Phasen so nicht passieren sollten. Aber wenn ich es mit Australien vergleiche, war es sicher ein Schritt in die richtige Richtung", sagte der Weltranglistenvierte.

Von der Papierform ist Thiem bei dem ATP500-Event in Dubai, wo der Schweizer Altmeister Roger Federer fehlen wird ("Ich lege jetzt einen Konditionsblock ein"), als Nummer eins der große Gejagte. Damit kann der 27-Jährige leben. "Ich habe Vertrauen in mein Tennis, aber das ganze Niveau ist sehr hoch bei allen Spielern", weiß Thiem: "Ich habe jedenfalls das Level, um um den Turniersieg mitzuspielen."

Dass Österreichs Sportler des Jahres 2020 in Dubai noch sieglos ist, spielt keine Rolle. Beim einzigen Antreten 2015 war der US-Open-Champion in der ersten Runde gegen Bautista Agut chancenlos.

"Es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ich hoffe, dass mir schon in Dubai der Knopf aufgeht", sagte Thiem, der sich fit fühlt, obwohl er sich gegen Ende des ersten Satzes das rechte Knie "leicht verdreht" hatte. "Ich habe das nur für zwei, drei Punkte gespürt, dann war es wieder weg, von daher gibt es kein Problem", versicherte der ÖTV-Star, der in Doha ein Preisgeld von 35.060 Euro verdient, aber 500 Punkte in der Weltrangliste verloren hat. Thiem bleibt trotzdem die Nummer vier – hinter Novak Djokovic, Daniil Medwedew und Rafael Nadal.