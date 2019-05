Gogl-Teamkollege gewann Giro-Etappe

Der Trek-Teamkollege des Wolfseggers Michael Gogl, der auch das Trikot des besten Bergfahrers innehat, ließ Fluchtkollege Jan Hirt (Astana) beim Endspurt in Ponte di Legno nach 194 Kilometern stehen. Ein Erfolg war der Tag auch für Richard Carapaz (Movistar), den Mann in Rosa, sowie Vincenzo Nibali (Bahrain). Beide kamen 1:41 Minuten nach Ciccone ins Ziel. Nibali rückte jedoch auf Platz zwei in der Gesamtwertung vor, da Primoz Roglic 1:23 Minuten auf ihn und Carapaz verlor.

102. Giro d’Italia: 16. Etappe Lovere – Ponte di Legno (194 km): 1. Ciccone (It) Trek 5:36:24 Std., 2. Hirt (Tch) Astana gl. Zeit, 3. Masnada (It) Androni +1:20 Min.; weiters: 4. Nibali (It) Bahrain +1:41; 6. Carapaz (Ecu) Movistar gl. Zeit; Gesamt: 1. Carapaz 70:02:05, 2. Nibali +1:47 Min., 3. Roglic (Slo) Jumbo +2:09, 4. Landa (Sp) Movistar gl. Zeit.