Eine meisterliche Leistung

"So wollen wir immer Basketball spielen", frohlockten Gmundens Asse Daniel Friedrich und Toni Blazan nach dem 103:77-Superliga-Heimsieg des Meisters über "Vize" Kapfenberg, der nach der neunten Niederlage im neunten Saison-Pflichtspiel tief in der Krise steckt. Doch darauf konnten die Swans, die im Gegensatz zum verlorenen St.-Pölten-Match eine exzellente Teamleistung abriefen, keine Rücksicht nehmen. Bei den Oberösterreichern kamen zwar nur sieben Spieler zum Einsatz, jeder Einzelne scorte aber im zweistelligen Bereich – auch Elf-Punkte-Mann Lukas Schartmüller, der immer besser in Schuss kommt.

Die geschlagenen Steirer traten mit hängenden Köpfen die Heimreise an. "Das war eine Blamage", gestand Tobias Schrittwieser.

Die Raiffeisen Flyers Wels kehren heute (19 Uhr) nach der coronabedingten Zwangspause in den Spielbetrieb zurück. "Wir werden Zeit brauchen", warnt Cheftrainer Sebastian Waser vor übertriebenen Erwartungen. Erst recht auswärts gegen Titelfavorit BC Vienna. (alex)