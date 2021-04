Ein Spektakel der Swans

Die Basketball-Semifinalserie hat mit Favoritensiegen begonnen. Titelverteidiger Kapfenberg schlug die Raiffeisen Flyers Wels 85:73, Liga-Favorit Gmunden krönte eine starke Wurfleistung mit einem 104:79 über Oberwart. "Es war eine Offensivschlacht", sagte Teamspieler Benedikt Güttl.

Er hatte sich nach auskurierter Gehirnerschütterung blendend zurückgemeldet. Rundum zufrieden waren die Gmundner trotzdem nicht: "Wir haben eigentlich erst nach der Pause zu verteidigen angefangen", sagte Topscorer Daniel Friedrich (18 Zähler).

Wels gestaltete die Partie in Kapfenberg bis weit in das dritte Viertel hinein auf Augenhöhe. "In den entscheidenden Phasen war der Gegner aber viel abgebrühter", urteilte Flyers-Coach Sebastian Waser.

Klosterneuburg wurde mit 3:1-Siegen über Graz Frauenmeister.

