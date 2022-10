Eine Stadt in Rekordlaune: Startschuss für den 20. Linz Marathon

2:07:33 Stunden – das ist jene magische Marke, die es heute bei der Jubiläumsveranstaltung des Oberbank Linz Donau Marathons (es ist die 20. Auflage) zu knacken gilt. Um 9.30 Uhr fällt auf der Voest-Brücke der Startschuss für die 42,195 Kilometer, die in Oberösterreichs Landeshauptstadt noch kein anderer so schnell bewältigt hat wie Alexander Kuzin. Der Ukrainer hält seit sage und schreibe 15 Jahren den Streckenrekord bei den Herren.

„Der muss fallen“, spricht Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger Klartext. Das stark besetzte Elite-Starterfeld, vier kenianische Tempomacher und die prognostizierten Temperaturen von zehn bis 18 Grad geben Anlass zur Zuversicht. Gleich vier Athleten haben persönliche Bestzeiten zu Buche stehen, die unter dem Kuzin-Rekord liegen: Ayele Abshero aus Äthiopien mit 2:04:23 Stunden, Filex Chemonges aus Uganda mit 2:05:12, Othmane El Goumri aus Marokko mit 2:06:18 und Fikre Bekele aus Äthiopien mit 2:06:27.

Dass Linz eine Punktlandung hinlegen kann, wurde beim 19. Marathon im Oktober 2021 deutlich. Damals überquerte die Kenianerin Brenda Jerotich Kiprono nach 2:30:27 Stunden die Ziellinie auf dem Hauptplatz. Damit war sie um 18 Sekunden schneller als die Kroatin Lisa-Christina Stublic bei ihrem Rekordlauf 2011. „Ich habe immer wieder auf die Uhr geschaut und wusste, dass es sich ausgeht“, sagte Kiprono.

Dreikampf um den Staatsmeistertitel?

Ebenfalls um 9.30 Uhr wird der Borealis Halbmarathon, bei dem die begehrten Staats- und Landesmeistertitel auf dem Spiel stehen, eingeläutet. Der Schnellste im Feld ist Andreas Vojta, der im April in Prag 1:03:18 Stunden lief. Sollte der 33-jährige Wiener triumphieren, wäre das sein bereits 47. Leichtathletik-Staatsmeistertitel in der Allgemeinen Klasse. Das muss man erst einmal schaffen.

Doch Achtung: Die Konkurrenz, allen voran Polizei-Europameister Mario Bauernfeind (Persönliche Bestzeit 1:03:36 Stunden), schläft nicht. Auch Dominik Stadlmann (1:03:45) wird man auf dem Zettel haben müssen. Die vermeintlich aussichtsreichsten Oberösterreicher sind Martin Enzenberger (TGW Zehnkampfunion), Lukas Oberhauser (CLR Sauwald Cofain 699) und Patrick Tröscher (LCAV jodl Packaging).

Bei den Damen führt der Weg zum Sieg über Eva Wutti (1:15:11) und Sandrina Illes (1:15:12), deren persönliche Bestzeiten nur durch eine Sekunde getrennt sind. Herausgefordert wird das Duo auch von den Oberösterreicherinnen Anna Pabinger (ALC Wels/1:20:41), Bernadette Schuster (SK Vöest), Leyla Reshed (LCAV jodl Packaging), Anna Glack (Union Neuhofen) oder Lisa Oberndorfer (LCAV jodl Packaging), ihres Zeichens frisch gebackene Landesmeisterin über 10.000 Meter.

Anpfiff für den Linz-AG-Viertelmarathon ist um 8.30 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Paralympics-Champion führt Feld der Handbiker an

Die Ersten auf der Strecke werden die Handbiker sein, für sie geht es bereits um 8 Uhr los, 120 Sekunden später werden die Inline-Skater – wenn man so will – von der Leine gelassen.

Im Ascendor Handbike-Halbmarathon ist das Feld mit Medaillengewinnern gespickt. Klar, dass Paralympics-Champion Walter Ablinger (Gold 2012 in London und 2021 in Tokio) mit von der Partie sein wird. Für den Innviertler ist das eine Herzensangelegenheit. „Selbst wenn ich einmal mit dem Leistungssport aufgehört haben werde, werde ich in Linz am Start sein. Ich würde das auch mit 80 Jahren gerne noch tun, das ist mein größtes Ziel“, sagte der Athlet vom RSC heindl OÖ einmal.

Auch seine Klubkollegen Florian Brungraber (Paratriathlon-Silber 2021), Conny Wibmer (zwei vierte WM-Plätze), Ernst Bachmaier, Elisabeth Egger und Christoph Etzlstorfer (acht Paralympics-Medaillen von 1984 bis 2012) haben genannt.

Ein internationales Schaulaufen mit 2022 Aktiven aus sechs Ländern (Österreich, Deutschland, Niederlande, Slowenien, Slowakei, Tschechien) verspricht der Fischer Brot Inline Skating Halbmarathon, bei dem auch die „Grande Dame“ der Szene, die mehrfache Mesters-Welt- und –Europameisterin Desiana Caniatti, mit von der Partie sein wird. An Linz hat die Italienerin gute Erinnerungen. Im Vorjahr triumphierte sie.

Und wer hat heuer die Nase vorn?

Der Marathon-Sonntag im Zeitraffer

7 Uhr: Kleiderbeutel-Abgabe im Linzer Brucknerhaus

8 Uhr: Ascendor Handbike-Halbmarathon

8.02 Uhr: Fischer Brot Inline Skating Halbmarathon

8.30 Uhr: Linz AG Viertelmarathon

9.30 Uhr: Oberbank Marathon, Borealis Halbmarathon, Hyundai Staffelmarathon (alle Starts auf der Voest-Brücke)

10 Uhr: Beginn der Siegerehrungen auf dem Linzer Hauptplatz

15.30 Uhr: Zielschuss (Ende aller Laufbewerbe)

bis 17 Uhr: Abholung der Kleiderbeutel im Linzer Brucknerhaus