Sperre A7: Da der Lauf auf der Voestbrücke beginnt, ist die Mühlkreisautobahn A7 am Sonntag von 4 Uhr in der Früh bis ungefähr 12 Uhr Mittag gesperrt. Konkret gelten die Absperrungen in Fahrtrichtung Freistadt ab der Anschlussstelle Prinz-Eugen-Straße und in Fahrtrichtung A1 ab Dornach. Autolenker können über die Abfahrt Voest und die Steyregger Brücke (B3) weiter zur Mauthausener Straße (L569) zur Linzer Stadtgrenze und über die B125 zur Anschlussstelle Treffling fahren – und umgekehrt.