Paratriathlet Brungraber gewann Handbike-Halbmarathon

Die ersten Entscheidungen beim 20. Oberbank Linz Donau Marathon waren gefallen, noch ehe die Rekordjagd über die Maximaldistanz von 42,195 Kilometer eröffnet wurde.

Paratriathlet Florian Brungraber, der 2021 bei den Paralympics in Tokio Silber und heuer EM-Bronze erobert hatte, entschied den Ascendor Handbike Halbmarathon bei Nebel, trockenen Bedingungen und überschaubaren 8 Grad für sich. Der 38-Jährige aus Elz (Gemeinde Lasberg) setzte sich in 30:40 Minuten vor seinem RSC-heindl-OÖ-Klubkollegen Walter Ablinger (36:22) durch. "Es war ein Blindflug durch Linz", gestand der Innviertler.

Kein Wunder bei diesem Speed. Brungraber markierte eine Spitzengeschwindigkeit von 52,2 km/h und einen Schnitt von 41 km/h. Dritter wurde Christoph Stadlbauer ebenfalls vom RSC heindl in 37:55.

Schnellste Frau war Conny Wibmer (RSC heindl) in 39:48 vor Elisabeth Egger (RSC heindl) in 50:32.

Der Fischer Brot Inline Skating Halbmarathon stand ganz im Zeichen von Desiana Caniatti, die die Nummer eins war. Kein Wunder, ist doch die Italienerin, die ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigte, mehrfache Masters-Welt- und Europameisterin. Die Grande Dame der europäischen Speedskating-Szene überquerte nach 45:57 Minuten die Ziellinie Bei den Männern siegte Mathieu Grandgirard (40:15).

Zuerst Bergsprints, dann Sieger in Linz

Der Linz AG Viertelmarathon wurde zu einer Beute von Kevin Kamenschak. Der 18-jährige Mittelstreckenspezialist behielt in 34:06 Minuten die Oberhand. Damit lag er sieben Sekunden vor dem Ukrainer Vitalii Kapitanets. Und das, obwohl Kamenschak keine klassische Marathon-Vorbereitung hinter sich hatte.

"Ich habe am Samstag noch Bergsprints absolviert und das Rennen in Linz nur als Trainingslauf mitgenommen. Mein Ziel ist die U20-Crosslauf-EM am 12. Dezember, da will ich in die Top Ten", berichtete Kamencak, der keine Ermüdungserscheinungen zeigte.

"Es war super zum Rennen im Nebel. Ich musste deshalb nicht einmal trinken", sagte der Linzer. Das einzige Problem des ATSV-Linz-Sportlers war der Sponsoraufkleber, der ab Kilometer drei nicht mehr so richtig halten wollte.

Bei den Damen wiederholte Kerstin Springer in 38:50 Minuten ihren Vorjahreserfolg. Jetzt scheint die Rohrbacherin wie ihre Mama Andrea, die zweimal den Halbmarathon in Linz gewann, doppelt in den Siegerlisten auf.