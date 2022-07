Gelungene Generalprobe

Ihr bei der Tour de France am Mittwoch schwer gestürzter Freund Michael Gogl verfolgte den Auftritt von Susanne Walli (TGW Zehnkampf Union) via Internet aus dem Krankenhaus in Belgien. Was die 26-jährige Leichtathletin beim "Oberbank LAZ-Meeting" gestern Abend in Linz zeigte, dürfte auch dem Radprofi Auftrieb gegeben haben.

Walli lief sich in der Landeshauptstadt für die WM in Eugene warm, wo sie in zwei Wochen erstmals über die 400 Meter an den Start gehen wird. Mit der neu formierten 4x100-Meter-Staffel mit Johanna Plank, Lena Pressler und Magdalena Lindner gab es für Walli in 44,62 Sekunden eine weitere starke Zeit. Womit die EM in München im August für das Quartett in greifbare Nähe gerückt ist, weil dazu der direkte Konkurrent Tschechien gestern in die Schranken gewiesen werden konnte.

Danach war Walli auch über die 200 Meter in neuer oberösterreichischer Rekordzeit von 23,10 Sekunden erfolgreich unterwegs. Bereits morgen geht es für die Olympia-Halbfinalistin in die USA.

Die Japanerin Haruka Kitaguchi, im Vorjahr Olympia-Finalistin, gewann den Speerwurf mit 60,42 Metern standesgemäß.

Alexander Auer (Zehnkampf Union) wurde Zweiter im Stabhochsprung (5,20 m), Lisa Gruber dort bei den Damen Dritte (3,80 m), Leo Köhldorfer (ULC Linz Oberbank) über 400 m Hürden Vierter (50,92 Sek.).