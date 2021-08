Zum 40er: Zuerst Torte, dann Tor

Am vergangenen Donnerstag hatte der ehemalige Kicker von Salzburg, Innsbruck oder Pasching seinen 40. Geburtstag gefeiert – am Samstag durfte er über ein Tor bei Vorchdorfs 4:0-Derbysieg in der Bezirksliga Süd gegen Ohlsdorf jubeln.

Für den Ungar war es das erste Saisontor seit seiner Rückkehr im Sommer. Trotz seiner 40 Jahre ist "Peter der Große" – wie er in Vorchdorf genannt wird – unverzichtbar für das Team von Trainer Lukas Huemer. Auch außerhalb des Platzes: Orosz packt an, wenn Hilfe gefragt ist, engagiert sich für den Nachwuchs und war zuletzt auch bei einem dreitägigen Fußballcamp aktiv.

Für die jüngeren Spieler dient der dreifache ungarische Teamspieler als absolutes Vorbild. "Peter ist körperlich top in Form, trinkt und raucht nicht, will immer gewinnen", schwärmt Vorchdorf-Sportchef Hans Kronberger. Nach seinem Premierentor gegen Ohlsdorf sollen in den kommenden Wochen viele weitere noch dazukommen... (rawa)