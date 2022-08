Welche Stars schickt der LASK heute nach Ried?

Es ist zwar nur das "kleine" Oberösterreich-Derby, das heute die Jungen Wikinger der SV Guntamatic Ried und die Amateure des LASK im Innviertel in der Regionalliga (19 Uhr) bestreiten. Und dennoch birgt diese Partie auch im Hinblick auf den noch zwei Wochen lang offenen Transfermarkt besondere Brisanz. Denn fix ist, dass die Schwarz-Weißen heute mit dem einen oder anderen Spieler im Innviertel aufkreuzen werden, der auch im Rieder Profikader eine gute Figur abgeben würde.

Eine endgültige Entscheidung über den Kader für dieses Match fällt zwar erst am Spieltag wenige Stunden vor der Abfahrt. Die Liste der Spieler, die in den ersten Partien bereits für die LASK-Amateure auf dem Platz standen, ist aber lang: Jan Boller, Alexander Schmidt, Nemanja Celic oder Husein Balic haben beispielsweise heuer bereits Regionalliga-Luft geschnuppert. Zudem haben auch Spieler wie Florian Flecker oder speziell Thomas Sabitzer bisher im Bundesliga-Kader von Didi Kühbauer am Spieltag nicht einmal einen Platz auf der Ersatzbank erhalten.

Eine Situation, die für das Duo nicht zufriedenstellend ist: Speziell für den 21-jährigen Sabitzer gibt es einige Interessenten. "Wir haben uns mit ihm beschäftigt. Aktuell sehe ich die Chancen eher gering", bestätigt Ried-Sportchef Thomas Reifeltshammer das Interesse am Offensivspieler. Bis zum Transferschluss am 31. August kann sich aber noch viel tun. Je länger sich der LASK mit keinem anderen Klub einigt, umso größer ist die Chance, dass Sabitzer und Ried am Ende vielleicht doch noch zusammenkommen.

Darüber würde sich speziell Ried-Coach Christian Heinle freuen: Auch vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Tirol ist die Personaldecke aufgrund der Blessuren von Christoph Monschein, Denizgan Cosgun sowie des erkrankten Seifedin Chabbi in der Offensive angespannt.

Sturm-Gegner verlor

Sturm-Graz-Bezwinger Dynamo Kiew hat am Mittwoch im Play-off zur Champions League das Hinspiel gegen Benfica Lissabon (mit Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt) mit 0:2 (0:2) verloren. Die Ukrainer mussten ihr Heimspiel – wie schon gegen Sturm Graz – im polnischen Lodz austragen.